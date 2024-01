Danilo Pelliccia con la sua cucina pop si riconferma nei Cento di Torino

La presentazione della nuovissima guida dei Cento di Torino, curata da Iaccarino, Cavallitto, Lamacchia (EDT 2023), ha svelato un elenco di 50 ristoranti di alto livello per occasioni speciali e altri 50 di atmosfera più informale, che abbracciano piole, ristorantini, trattorie, street food e pizzerie – una selezione ideale per soddisfare ogni palato, che sia per pranzi formali o serate spensierate.

Danilo Pelliccia, classe 1974 e originario di Roma, ha iniziato a coltivare la sua passione per la cucina sotto l'abile guida della nonna Pia, che gli ha svelato i primi segreti dei piatti tradizionali. Crescendo in un ambiente familiare legato al mondo gastronomico, grazie al padre rappresentante gastronomico, ha appreso l'importanza di utilizzare solo materie prime di eccellente qualità e ha sviluppato una predilezione per la ricerca dei migliori ingredienti disponibili sul mercato.

La collaborazione stretta con il rinomato pastificio Bolognese Muzzarelli ha portato alla presentazione, avvenuta ieri, del suo ultimo capolavoro culinario: il "raviolo al Baccalà con polvere di ceci". Questa creazione rappresenta una rivisitazione innovativa del classico piatto romano a base di baccalà e ceci, con il baccalà puro utilizzato come delizioso ripieno del raviolo, mentre la polvere di ceci funge da elegante guarnizione esterna. Danilo anticipa con entusiasmo che questa novità sarà presto inserita nel già ricco menu alla carta del suo ristorante.

A dieci anni dall'apertura dei Dù Cesari a Torino, Danilo Pelliccia si impegna in numerosi progetti e novità per celebrare il significativo traguardo raggiunto, un percorso che ha richiesto notevoli sacrifici. Sottolinea il suo legame speciale con Torino, definita la sua seconda casa, ed esprime la sua profonda gratitudine per il riconoscimento ottenuto, anche considerando il periodo trascorso lontano per avviare il Dù Cesari Lissone. Per lo chef, questo riconoscimento rappresenta un segno di importanza e viene accolto con immensa gratitudine.

Di Indira Fassioni