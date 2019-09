Dalla colazione alla cena: il miele in cucina

Barrette senza cottura Foto Alice Targia 1 di 5 Waffle Foto Alice Targia 2 di 5 Ghiaccioli Foto Alice Targia 3 di 5 Pokè bowl Foto Alice Targia 4 di 5 Pollo Foto Alice Targia 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Dolcificante naturale, ma soprattutto alimento ricco e nutriente, fa bene alle vie respiratorie, ai muscoli, alla pelle, cuore, fegato, reni, ossa, apparato digerente, e tra le sue numerose funzioni, la più importante è quella antibatterica e antibiotica. D’inverno ma anche d’estate. Perché se è vero che il miele è un rimedio naturale, molto efficace, ai malanni di stagione, i minerali, le vitamine, gli antiossidanti e gli enzimi di cui è ricco lo rendono allo stesso tempo la prima scelta tra gli alimenti reidratanti durante il caldo della stagione estiva.



Il suo ciclo di produzione è a metà tra la magia e il romanticismo: assistere alla raccolta del nettare e alla sua trasformazione è affascinante quanto scoprirne i tanti usi nella nostra quotidianità. La sua bontà? Dipende da due fattori: dal lavoro delle api per produrlo e dall'intervento dell'uomo per estrarlo e metterlo a disposizione del consumatore. Il miele, immagazzinato dalle api nelle cellette dei favi, viene estratto mediante centrifugazione, lasciato decantare in appositi contenitori e riportato in vasetti. Sono queste le uniche lavorazioni che permettono di mantenere integre le caratteristiche del prodotto per offrirlo esattamente come lo hanno ottenuto le api.



Oltre a svolgere un’azione protettiva e disintossicante, il “Nettare degli Dèi” – così era considerato dalla mitologia greca – è usato per esaltare tantissime ricette, dolci e salate. La sua grande varietà permette di giocare in cucina scoprendo come ogni tipologia sia perfetta per valorizzare specifici ingredienti.



È quanto ha fatto la food blogger Alice Targia, che ha realizzato cinque ricette a base di miele (dolci e salate) che coprono i cinque pasti fondamentali, dalla colazione alla cena. Dando vita a una combinazione di profumi e sapori da leccarsi i baffi.



1. Waffle per iniziare la giornata con dolcezza

“Il miele che ho scelto, è quello d’arancio, perfetto nei dolci grazie al suo profumo floreale e a un delicato aroma di buccia d’agrume. Il miele nei dolci per la colazione è ideale per cominciare bene la giornata e attivarsi”.



2. Barrette con frutta secca come spuntino leggero e sfizioso di metà mattina

“Il miele di sulla è perfetto nei dolci che non prevedono cottura. È un miele molto delicato, dal leggero aroma floreale che apporta energia al corpo, per questo è perfetto come dolcificante nello spuntino di metà mattina”.



3. Pokè bowl, un piatto unico, fresco ed estivo reso incredibile dal miele di eucalipto

“Il miele di eucalipto è un miele intenso, la nota finale di affumicato e il sapore leggermente salato lo rendono perfetto per accompagnare il pesce: il miele nelle marinature conferisce un profumo floreale ai pranzi. La pokè bowl è una ricetta fresca ed estiva che si sposa alla perfezione con l’azione reidratante del miele, ideale nei momenti di maggior caldo”.



4. Ghiaccioli sani e golosi come merenda

“Per i ghiaccioli allo yogurt e mirtilli ho scelto il miele di acacia, perfetto per i dolci e per le bevande grazie al suo aroma delicato e raffinato e alla consistenza più liquida rispetto alle altre tipologie di miele. I ghiaccioli sono un dolce che piace ad adulti e bambini. Quindi sì al miele di pomeriggio, che è perfetto sia per chi studia che per chi lavora, in modo da compensare il dispendio di energia non solo fisico ma anche mentale”.



5. Pollo al timo e miele con il miele millefiori, perfetto per la cena

“Il profumo avvolgente e fruttato di questo miele regala alla ricetta una nota dolce che vi conquisterà a ogni morso. Vi confido un segreto? Il miele è perfetto per regalare un sonno sereno e per ricaricarsi in vista del giorno successivo, quindi è adatto ad essere consumato anche di sera”.



Di Indira Fassioni