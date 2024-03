Dall'11 al 17 marzo torna la Italy Beer Week

L'evento più amato per gli appassionati ma anche per i neofiti

L’attesa per i sollevatori di pinte è finita: dall’11 al 17 marzo andrà in scena l’Italy Beer Week, evoluzione della Settimana della Birra Artigianale nata nel 2011.

Un evento, reso possibile dalla collaborazione con Vdglass, Birra Flea, Mercato Centrale e 1001 Birre, che si propone di diffondere la cultura e promuovere il movimento birraio in Italia, coinvolgendo realtà differenti su tutto il territorio nazionale.

Birrifici, pub, beer shop, ristoranti e associazioni possono aderire gratuitamente contribuendo con degustazioni, cotte pubbliche, incontri con birrai, tap takeover, presentazioni di nuove etichette, cene di abbinamento, seminari e tanto altro.

Proprio per la sua organizzazione, il festival sarà in grado di soddisfare sia i neofiti che si approcciano con curiosità al mondo della birra, sia gli appassionati che potranno trovare appuntamenti di indubbio interesse.

Accanto agli obiettivi delle passate edizioni, che hanno raccolto circa 5.000 adesioni tra eventi e promozioni, quest’anno la Italy Beer Week ha intenzione di sostenere il comparto della birra artigianale in un momento interlocutorio, reso più difficile dagli aumenti dei costi di produzione e dei servizi.

«Le problematiche che stiamo vivendo a livello internazionale hanno investito anche il nostro settore – spiega Andrea Turco, direttore di Cronache di Birra – È un periodo di alti e bassi in cui, assieme a nuove idee e a progetti di espansione, si registrano anche ridimensionamenti e chiusure. In questa fase, la Italy Beer Week può rappresentare ancor di più un valido strumento di sostegno. Mai come ora si avverte l’importanza di organizzare una manifestazione a carattere nazionale capace di unire l’intero settore in unico grande brindisi collettivo».

Secondo Salvatore Cosenza, organizzatore della kermesse insieme a Turco, il peggio è passato: «La crescita del numero di birrifici non è più così rapida come una volta, ma le quote di mercato da conquistare sono ancora molto ampie. Ecco perché questo appuntamento, con la sua diffusione capillare, può rivelarsi molto utile alla promozione della birra di qualità».

Anche in questo 2024, come negli anni passati, l’evento inaugurale della Italy Beer Week si terrà nel fine settimana che precede la manifestazione: dall’8 al 10 marzo, il Mercato Centrale di Roma ospiterà il Ballo delle Debuttanti, presentazione in anteprima assoluta di 12 etichette inedite.

Di Indira Fassioni