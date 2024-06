Ideale per uno spuntino immersi nella natura carsica durante un picnic primaverile, il Prosciutto cotto in crosta di pane è un’esplosione di profumi e sapori preparati con molta pazienza e sapienza. Questi accorgimenti e la lenta cottura contribuiscono a rendere il prosciutto tenero, succoso e molto aromatico. Natura e artigianato trovano espressione in questa pietanza che si tramanda fin dal Medioevo, perfetto per un “brunch” della tradizione.