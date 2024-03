Cortina d'Ampezzo palcoscenico della Mixology

Cortina d'Ampezzo evoca l'immaginario di piste innevate popolate da attori, celebrità e personaggi esilaranti. Negli anni, la località montana è infatti servita da sfondo per numerosi film che hanno catturato la sua bellezza senza tempo. Ma se un tempo Cortina era famosa per le sue apparizioni sul grande schermo, oggi è sulla bocca di tutti per un motivo diverso: la miscelazione.

La prima kermesse d’Europa dedicata alla mixology di qualità sulla neve

Cortina Cocktail Weekend è diventata negli ultimi due anni un appuntamento imperdibile per gli amanti della mixology e per coloro che vogliono vivere un'esperienza fuori dal comune sulle Dolomiti. Questo evento, ideato e diretto da Paola Mencarelli, trasforma per un weekend l’affascinante località montana in un palcoscenico per la cultura del bere miscelato.

La seconda edizione di Cortina Cocktail Weekend si svolgerà dal 22 al 24 marzo 2024. Come le iniziative gemelle - Florence Cocktail Week e Venice Cocktail Week - sempre curate da Paola Mencarelli, anche il programma di Cortina si adatterà alle peculiarità della città ospitante, offrendo un festival del bere miscelato ricco di contenuti ed eventi. Si tratta di un progetto che coinvolge sia la città che la montagna, con l'obiettivo di diffondere una cultura del bere consapevole e responsabile e di valorizzare l'eccellenza della mixology sulle Dolomiti.

Le giornate, ricche di appuntamenti, saranno suddivise in diversi momenti, che spaziano dagli aperitivi all’Après Ski. Grazie agli eventi con guest provenienti da tutto il territorio nazionale, alle iniziative culturali e alle attività ricreative, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire una Cortina diversa, ancora poco conosciuta da molti.

Gli highlights di Cortina Cocktail Weekend 2024

L'evento clou di Cortina Cocktail Weekend 2024 è sicuramente la "Mixology’s Cup" di domenica 24 sulla Pista Socrepes, dove bartender e appassionati di cocktail gareggiano in una gara di sci e snowboard alquanto singolare. La sfida è quella di completare la discesa con una coppa Martini piena, senza rovesciarne il contenuto, mentre si sfreccia sulla pista in uno slalom attraverso le porte.

“Il progetto pilota Cortina Cocktail Weekend 2022 mi ha dato tante soddisfazioni” racconta la stessa Paola Mencarelli. “Il riscontro da parte di Cortina, dei professionisti del settore e dei propri ospiti è stato molto stimolante. Incoraggiata dagli stessi ampezzani, ho deciso di tornare per la stagione 2023/2024 con tutto il mio team sulle Dolomiti. Forte dell'esperienza del primo anno, sono andata a creare un progetto ancora più sartoriale, permettendo ad ogni struttura di proporre le proprie peculiarità, senza troppi paletti, ma con un grande supporto alle spalle. E a conclusione del fine settimana in montagna non poteva mancare la Mixology’s Cup, un evento unico, divertente e spensierato. Che trasporta l’idea di drink in una dimensione ludica e diversa da quella del cocktail bar”.

Di Indira Fassioni in collaborazione con Francesca Noce