“Christmas Cucumber”: cocktail e ricette del nuovo trend

Quest'anno il cetriolo diventa il protagonista dell'aperitivo natalizio. Curioso? Sicuramente, ma i fenomeni social non mentono e il "Cetriolo di Natale" in questi ultimi giorni è andato virale: con oltre 16mila post su Instagram, questo trend è diventato un caso mediatico. Se anche voi siete curiosi e volete proporre questa simpatica tendenza ai vostri amici, abbiamo selezionato per voi sei originali ricette per sorprendere gli invitati all’aperitivo di Natale con un fresco "Christmas Cucumber", nate dalla collaborazione tra lo chef Lorenzo Lunghi di Torre - in Fondazione Prada - e Hendrick’s Gin.

Due cocktail a tema “Christmas Cucumber”

Il "Cetriolo di Natale" è una tradizione peculiare, che ha radici tedesche e che è diventata popolare negli USA sotto il nome di "Christmas Pickle". La rivoluzione del cetriolo si estende dalla tavola al bicchiere. Il cetriolo si sposa perfettamente con le note di rosa e cetriolo dell’Hendrick’s Gin, caratterizzato da un equilibrio deciso.

Il primo cocktail per omaggiare il “Christmas Cucumber” è dunque l’Hendrick’s Gin & Tonic, il grande classico degli aperitivi e l’imperatore della freschezza, un'inappuntabile scelta per coloro che sono alla ricerca di un dissetante diversivo anche a Natale.

Hendrick’s Gin & Tonic

50ml HENDRICK’S GIN

150ml Acqua Tonica

3 Rondelle sottili di cetriolo

Aggiungere tutti gli ingredienti in un bicchiere highball riempito con ghiaccio a cubetti.

Mescolare delicatamente e servire. Guarnire con 3 rondelle sottili di cetriolo.

Il secondo è il Frech 75, la perfetta unione tra gin, champagne e succo di limone in un cocktail semplice e raffinato, assolutamente delizioso!

Frech 75

30 ml HENDRICK’S GIN

10 ml Sciroppo di zucchero

10 ml Succo di limone

Completare con champagne

1 rondella sottile di cetriolo

Aggiungere gin, zucchero e limone in uno shaker. Aggiungere il ghiaccio, agitare bene e filtrare finemente in un flute. Completare con champagne e guarnire con una rondella di cetriolo.

Quattro ricette a base cetriolo

Lorenzo Lunghi propone invece quattro proposte culinarie insolite, sottolineando la versatilità del cetriolo nelle texture. Dalle ostriche al profumo dello scampo marinato, dalle tartellette al pan brioche con tartare di vitello, il cetriolo è protagonista, offrendo freschezza e un tocco eccentrico.

Ostrica con cetriolo e olio al tagete

L’ostrica viene servita cruda, con un centrifugato di cetriolo e del cetriolo crudo con olio al tagete. Se non riuscite a reperire il tagete a casa va benissimo lasciare delle foglie di rosmarino infuse 2/3 giorni in olio.

Scampo marinato alla rosa

Lo scampo viene pulito e marinato nell’olio alla rosa, con qualche goccia di lime e zest, per circa 15/20 minuti. La testa viene tagliata a metà, pulita e passata sulla brace che farà da cucchiaio. Se a casa non avete la brace va benissimo passarla in padella. Una volta marinate le code di scampo, le tagliamo a cubetti e le appoggiamo sulla testa e decoriamo il tutto con fiori edibili, se riuscite anche qualche perla di limone caviale.

Tartelletta con cetriolo, panna acida e caviale

Se volete rifare a casa la tartelletta potete acquistare al supermercato della pasta sfoglia o fillo, da cuocere al forno. Il cetriolo viene tagliato fine e lo sovrapponiamo formando una spirale. Lo condiamo poi semplicemente con olio, sale e pepe serviamo il tutto con panna acida e caviale.

Pan brioche con tartare di vitello, maionese all’aneto e cetriolo pickle

Si tratta di un semplice pane tostato dorato, servito con tartare di vitello, maionese all’aneto e cetriolo pickles. Gli aromi che utilizziamo sono senape e un profumo di aneto. Se volete rifare la maionese a casa mixate in un frullatore a bicchiere dell’aneto fresco con dell’olio e lasciamolo maturare 3-4 giorni. Al posto dell’olio extra vergine utilizziamo poi quest’olio per creare una maionese freschissima, con cui andremo a condire la tartare. Guarnite il tutto con dei cetrioli pickle.

Di Indira Fassioni