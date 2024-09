Lo chef Ciro Di Maio dona al canile l’acqua avanzata del ristorante

Forse non ci facciamo caso, ma molto spesso, quando andiamo al ristorante, non finiamo l’acqua delle bottiglie che ordiniamo. In media, i clienti non bevono una trentina di litri di acqua a settimana e i ristoratori, di conseguenza, sono costretti a buttarla via per rispettare le norme igieniche sanitarie in vigore. Ma lo chef Ciro Di Maio, di origini napoletane, patron del ristorante San Ciro a Brescia, non riusciva ad accettare questo spreco e così, armato di carta e penna, si è messo a segnare ogni giorno quanta acqua sprecava: ha scoperto che, con il suo flusso di clientela, finivano nel lavandino in media 35 litri a settimana, ossia quasi 150 litri al mese.