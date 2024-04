BuoniMaestri, il nuovo brand di pasticceria di Iginio Massari

From Alassio, with Love

Quando due buoni ingredienti si incontrano, succede sempre qualcosa di speciale. E lo stesso vale per le persone. Succede così per i due amici Iginio Massari e Marco Brunelli, rispettivamente il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo e il fondatore di lper La grande i. La sfida dei due amici e imprenditori è quella di creare una pasticceria gastronomicamente rilevante da portare sulla tavola degli italiani per celebrare i momenti speciali quotidiani: è così che nasce BuoniMaestri, il nuovo brand di pasticceria di alta qualità per tutti i giorni.

Massari e Brunelli, un ponte tra due mondi

BuoniMaestri è frutto delle menti di due personalità creative e visionarie che hanno fatto della loro passione la loro ragion d’essere, continuando a crescere e migliorarsi professionalmente nelle lunghe carriere costellate di successi nei rispettivi ambiti di appartenenza. La collaborazione tra due Maestri di questa portata nel progetto simboleggia un ponte tra due mondi, l’arte pasticciera e la grande distribuzione, uniti dalla passione per la qualità e la perfezione.

Con l'inestimabile guida di Marco Brunelli e l’estro creativo di Iginio Massari, BuoniMaestri porta l’arte pasticciera di qualità sulla tavola di tutti, promuovendo l’innovazione, l’eccellenza e l’attitudine a fare bene e sempre meglio.

Originario di Brescia, Iginio Massari ha dedicato la sua vita alla pasticceria, con il merito di aver elevato la cultura della pasticceria italiana alla sua massima espressione. Le sue ricette riflettono sempre un chiaro impegno senza compromessi. Il Maestro Pasticcere è rinomato per le sue creazioni di altissima qualità che uniscono arte e scienza, in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Innovatore nel settore della GDO in Italia, Marco Brunelli, ha fondato lper La grande i nel 1974 e da allora non ha mai smesso di immaginare un futuro sempre in evoluzione, investendo nell’innovazione e nelle persone. Da quando è alla guida del grande Gruppo Finiper Canova ha sempre portato avanti una missione chiara: rendere la qualità accessibile a tutti.

I dolci BuoniMaestri

Il Maestro Massari ha guidato la squadra di ricerca e sviluppo prodotto permettendo ai pasticcieri di BuoniMaestri di reinterpretare in maniera innovativa dei dolci della tradizione, utilizzando solo materie prime genuine di altissima qualità e senza l’uso di coloranti artificiali. La gamma di BuoniMaestri comprende torte da forno, torte glassate, macaron, mignon, mousse in barattolo e dolci al cucchiaio.

Una gustosa torta Caprese, l’invitante torta Perfetta alle mandorle, un’inedita Sbrisolona al cacao con gocce di cioccolato fondente, la golosa torta glassata ai 3 Cioccolati, uno straordinario Tiramisù, la squisita Zuppa Inglese, sei gusti di irresistibili Macaron e la fresca Mousse vaniglia e ananas sono solo alcune delle gustose proposte del nuovo brand di pasticceria.

La linea dei prodotti BuoniMaestri è disponibile in esclusiva da Iper La grande i e presso l’Iper Portello di Milano.

Tutte le informazioni sui dolci BuoniMaestri sono disponibili sul sito web: www.buonimaestri.it

Di Indira Fassioni