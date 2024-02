Il barbecue coreano arriva a Firenze in versione luxury

Hallasan il primo ristorante coreano in Europa con bracieri a carbone in ogni tavolo per un barbecue dove le carni pregiate sono protagoniste

Il barbecue coreano, noto anche come "gogi-gui", ha una lunga storia che risale a secoli fa, quando la carne veniva cotta su griglie aperte al fuoco, sia per celebrare occasioni speciali che per il consumo quotidiano. Questa pratica ha sviluppato nel tempo una serie di tecniche e rituali distintivi, che riflettono l'importanza della condivisione del cibo e dell'ospitalità nella cultura coreana.

Oggi, l’entusiasmo per il barbecue coreano è in costante crescita in tutto il mondo e Hallasan si inserisce in questo trend con una proposta unica che unisce l'autenticità della tradizione coreana con un approccio contemporaneo alla gastronomia di alta qualità. Il ristorante fiorentino è diventato in pochi mesi una food destination per gli amanti della carne e della cucina coreana, attirando una clientela internazionale in cerca di esperienze culinarie autentiche e memorabili.

La scelta del nome "Hallasan" evoca la maestosità della montagna più alta della Corea del Sud, sottolineando l'ambizione del locale nel perseguire l'eccellenza culinaria. Questa filosofia si riflette nell'approccio alla selezione dei tagli di carne, che comprende alcuni dei più pregiati al mondo, come il Kobe e il manzo di Muhenaru Ozaki, noto per la sua qualità insuperabile. Inoltre, il ristorante utilizza la vera radice di wasabi fresca, che viene grattugiata al momento per garantire una freschezza e un'intensità di sapore senza pari.

Hallasan si distingue ulteriormente come il primo ristorante coreano in tutta Europa a offrire la presenza di un braciere a carbone in ogni tavolo, un elemento tradizionale e imprescindibile nel processo di preparazione del barbecue coreano. Questa caratteristica non solo conferisce un tocco di autenticità alla carne preparata al momento dal personale specializzato, ma sottolinea anche l'impegno del locale nel preservare le antiche tradizioni culinarie della Corea. La griglia a carbone non è solo un mezzo di cottura, ma porta con sé una lunga storia e un profondo significato culturale.

Questo metodo di cottura conferisce alla carne una succulenza e un aroma unici, che non possono essere replicati con altre tecniche culinarie. Accanto alla carne, Hallasan offre una selezione di condimenti e contorni attentamente studiati per esaltare i sapori e completare l'esperienza gastronomica complessiva. Dalle salse alle verdure fresche e agli antipasti tradizionali coreani, ogni dettaglio è curato per offrire un equilibrio perfetto di gusto e texture. Riuniti intorno al tavolo, gli ospiti possono godere di un'atmosfera vivace in un ambiente elegante e rilassato. Inoltre, il menu di Hallasan include una varietà di piatti tradizionali coreani, oltre a proposte innovative che combinano ingredienti locali con tecniche di cucina coreana. Questa fusione di tradizione e contemporaneità aggiunge un ulteriore livello di profondità e complessità alla già ricca esperienza culinaria offerta dal ristorante.

Di Indira Fassioni