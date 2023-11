Bagna Cauda Day: gli eventi ad Asti e nel mondo

La bagna cauda, piatto tradizionale piemontese composto da una salsa a base di aglio e acciughe, emulsionate con olio extravergine d'oliva, e servita calda, è il must delle serate autunnali e invernali. È uno dei piatti conviviali per eccellenza e la sua diffusione al di fuori del Piemonte testimonia della sua capacità di conquistare i palati anche al di là dei confini regionali. E nazionali. La bagna cauda ha fatto infatti il giro del mondo e ha una festa tutta sua: il Bagna Cauda Day.

Cos’è il Bagna Cauda Day

Il Bagna Cauda Day è la più grande bagna cauda collettiva e contemporanea al mondo. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Astigiani, quest’anno è giunta alla undicesima edizione e si svilupperà in due fine settimana: 24, 25, 26 novembre e 1, 2, 3 dicembre. Ad Asti ma anche in tutto Piemonte, in Valle d’Aosta e in Liguria si potrà assaggiare il piatto tipico in più di 150 locali aderenti tra ristoranti, cantine storiche, agriturismo, con una disponibilità di trentamila posti a tavola. Il Bagna Cauda Day si celebrerà anche negli altri continenti: in Cina festeggeranno il Bagna Cauda Day i piemontesi che lavorano a Shanghai, ma si celebrerà il Bagna Cauda Day anche in Giappone, alla trattoria I Bologna a Wakayama e al Bar B di New York. L’elenco dei locali che aderiscono all’iniziativa è pubblicato sul sito www.bagnacaudaday.it.

La formula rimane sempre la stessa. Il prezzo di riferimento del piatto in tutti i locali sarà di 28 euro e la bagna cauda potrà essere proposta in varie versioni segnalate da un semaforo: Come dio comanda (rosso), eretica (giallo) o atea senz’aglio (verde). Previsto anche il Finale in gloria con tartufo. Il vino è proposto al prezzo di 12 euro a bottiglia.

Bagna Pax: mettete dei cardi nei vostri cannoni

Quest’anno il Bagna Cauda Day diventa Bagna Pax, come già successo nell’edizione 2019. «Il Bagna Cauda Day di quest’anno lancia un messaggio importante divenuto purtroppo ancor più di attualità. Abbiamo affidato a Gino Vercelli, fumettista di vaglia, il compito di disegnare lo slogan “Bagna Pax: mettete dei cardi nei vostri cannoni”. Un forte richiamo alla voglia di pace e di convivialità che già l’anno scorso con la Caritas ci aveva fatto organizzare una bagna cauda con ospiti ucraini e russi - raccontano da Astigiani - Tutti i bagnacaudisti che nell’ultimo fine settimana di novembre e nel primo week end di dicembre andranno a gustare la bagna cauda nei locali aderenti riceveranno in omaggio il bavagliolone in stoffa».

Con la bagna cauda cucinata insieme da una cuoca palestinese e una ebrea nel 2019, e nel 2022 con l’incontro a tavola tra ucraini e russi, Bagna Pax si conferma come un appuntamento assai speciale, organizzato dalla Caritas di Asti per venerdì 1° e sabato 2 dicembre, a cena, nel cantinone del Foyer delle Famiglie di via Milliavacca ad Asti.

«La pace è dialogo, il dialogo avviene seduti intorno a un tavolo – ha detto Marco Prastaro, vescovo di Asti - La bagna cauda mette insieme ingredienti che insieme non stanno: la pace si fa anche nella possibilità di ciò che appare inconciliabile invece diventa possibile. L'incontrarsi a tavola genera qualcosa di positivo dove la pace è possibile».

Bagna Cauda Market 2023

Altra adesione importante all’edizione 2023 è quella di due realtà importanti: Slow Food e l’alleanza dei cuochi che impegna i ristoratori aderenti (opportunamente segnalati) a usare per la loro bagna cauda i prodotti dei presidi, dall’aglio alle acciughe, dai peperoni all’olio Evo.

Domenica 26 novembre, in occasione del Mercato della Terra di Torino, i migliori produttori selezionati da Slow Food proporranno in vendita le materie prime per fare un’eccezionale bagna cauda anche a casa. Il Bagna Cauda Market andrà in scena dlle 9 in via Fenoglietti 14.

