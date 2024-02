“Aristory”, la drinklist di Sanremo

Così come artisti e canzoni restano nella storia del Festival della canzone italiana, anche i conduttori di Sanremo da sempre segnano ogni edizione, con il loro inconfondibile stile e il loro unico carisma: da Mike Bongiorno a Fabio Fazio, passando per Raffaella Carrà, Pippo Baudo e Paolo Bonolis, sono tutte figure rimaste nella storia della televisione del Bel Paese, tanto quanto le canzoni in gara, icone che nel corso degli anni hanno ispirato stili e tradizioni di milioni di italiani attraverso il piccolo schermo.

Per questo, in occasione della 74esima edizione di Sanremo, è nata “Aristory”, la prima drinklist che celebra i 10 conduttori che hanno segnato la kermesse attraverso la mixology. Dalla prima edizione con Nunzio Filogamo, passando per Raffaella Carrà e Mike Bongiorno, fino alle ultime edizioni di Amadeus. “Nel corso degli anni siamo stati ispirati da queste storiche figure della televisione italiana: perché non farlo in compagnia di un drink?” afferma Alessia Bigolin, drinksetter di Anthology By Mavolo, azienda che importa e distribuisce distillati, spirits e champagne.

Capita spesso, infatti, di definire una specifica edizione con il nome del conduttore che l’ha presentata: si tratta di figure iconiche che hanno segnato la storia dello spettacolo e della cultura nazionale e che, anche grazie al Festival, hanno raggiunto la consacrazione definitiva. La nuova drinklist, creata da un panel di esperti drinksetter riuniti da Anthology by Mavolo, omaggia attraverso 10 cocktail queste storiche icone della TV del Bel Paese.

“Il Festival di Sanremo è da sempre uno dei momenti più importanti della TV nazionale, ogni edizione raccoglie un mix di emozioni che rimangono impresse nei ricordi degli italiani” continua Alessia Bigolin. “Milioni di famiglie aspettano per tutto l’anno questa kermesse, simbolo dell’Italia in tutto il mondo. I conduttori spesso sono tanto importanti quanto le canzoni: gli abiti eleganti, gli sketch, gli annunci degli artisti e i monologhi che sono rimasti nella memoria di tutti noi. Quindi, quale modo migliore per omaggiare questi storici conduttori se non con un drink?”.

I 10 cocktail ispirati ai conduttori di Sanremo

E così nasce “Niente Pizzi”, uno speciale Moscow Mule dedicato all’immortale Nunzio Filogamo: il conduttore della prima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Nilla Pizzi con il suo brano “Grazie dei fior”. I fiori di lavanda invece sono la guarnizione del drink “Piña Colata” dedicato all’inconfondibile eleganza di Antonella Clerici, una rivisitazione del noto cocktail sudamericano con il succo di lime al posto dell’ananas. Per ricordare poi la forza e l’energia dell’immortale Raffaella Carrà le è stato dedicato il “Purple Tonic”, con aria di sale e Iovem, il liquore creato da Bruno Vanzan aromatizzato con miele, zenzero e limone.

Se si parla di icone nazionali non si può non citare Mike Bongiorno e il suo “Allegria!”: il caldo cocktail “SuperMike” con rum, sciroppo di cocco e cioccolato è il mix perfetto per ricordare un volto storico della televisione italiana. Così come Pippo Baudo, recordman del Festival con ben 13 edizioni condotte, al quale è stato dedicato il drink “Il Clarinetto” composto da tequila, maraschino e vermouth, il tutto aromatizzato all’arancia. Quando si pensa a Claudio Cecchetto, si pensa freschezza: per questo motivo “Le Jouer”, con un mix di succhi di frutta e rhum è il cocktail ideale per brindare a questa icona della musica italiana. E per una figura più decisa come quella di Paolo Bonolis? Ecco che c’è il “Coffee Smoking” e il suo mix di bourbon, bitter e liquore al caffè con una guarnizione di soffice zucchero a velo alle fragole.

La dolcezza della pesca non poteva che essere associata all’animo gentile ed educato di Fabio Fazio nel drink “Che pesca che fa” che omaggia il suo storico programma TV: succo di lime e sciroppo di pesca amalgamati insieme al rum sono l’insieme perfetto per vivere serate all’insegna dell’eleganza e della musica. Per i più romantici, invece, il drink dedicato a Claudio Baglioni ribattezzato “Tuttocuore”, in grado di far innamorare già dal primo sorso. Per concludere, il conduttore protagonista questa settimana sul palco dell’Ariston: “Così fan tutti” è il cocktail giusto per raccontare l’animo scherzoso e irriverente di Amadeus, arrivato quest’anno alla quinta edizione consecutiva.

Ecco infine le 10 ricette per preparare a casa i cocktail protagonisti di “Aristory” e godersi appieno la

74esima edizione del Festival celebrando i conduttori che hanno fatto la storia della kermesse:

“NIENTE PIZZI”

40 ml Vodka Le Philtre Blu;

30 ml succo di lime;

150 ml Le Tribute Ginger Beer;

1/2 zenzero fresco;

Ghiaccio a cubetti;

Scorza di limone;

Zenzero fresco.

Per iniziare, riempite un bicchiere basso con cubetti di ghiaccio. Aggiungete il succo di lime e la vodka

Le Philtre. Aggiungete Le Tribute Ginger Beer e mescolate delicatamente con un cucchiaio. Guarnite

infine con scorza di limone e zenzero fresco.

“PIÑA COLATA”

60 ml Cachaça 51;

30 ml succo di limone;

60 ml latte di cocco;

35 ml sciroppo lavanda Bacanha;

Fiore di lavanda per guarnire.

Unite il ghiaccio e tutti gli ingredienti in un blender, filtrate il tutto e servite in un bicchiere basso.

Guarnite con il fiore di lavanda.

“COSÌ FAN TUTTI”

25 ml Eden Mill Original Gin;

15 ml Le Tribute Pink Grapefruit;

10 ml Campari;

Prosecco.

Unite Eden Mill Original Gin, la soda Le Tribute Pink Grapefruit e il Campari in un calice o un bicchiere

alto riempito con ghiaccio. Riempite con il prosecco. Guarnite con una fetta di pompelmo rosa o

d’arancia.

“PURPLE TONIC”

50 ml IOVEM;

10 ml acqua tonica premium;

Aria di sale;

Lime multicolor dipinto a mano.

La realizzazione del Purple Tonic con aria di sale prevede la costruzione direttamente all’interno del

bicchiere, sarebbe quindi ideale costruire il cocktail in un bicchiere già freddo. Se questo non è

possibile, potete raffreddarlo con dei cubetti di ghiaccio prima di procedere nella costruzione del

cocktail stesso. Prendete il bicchiere, riempitelo colmo di ghiaccio, versate in ordine 50 ml di IOVEM e

10 ml di Acqua Tonica Premium. Con l’aiuto di un bar spoon mescolate dal basso verso l’alto per

miscelare bene gli ingredienti. Aggiungete qualche cubetto di ghiaccio e completate il drink con l’aria di

sale creata appositamente. Guarnite con il lime multicolor. Credit: Bruno Vanzan

“COFFEE SMOKING”

30 ml Black Sinner;

20 ml Bourbon Whisky;

20 ml Bitter;

10 ml Maraschino;

Zucchero a velo alle fragole.

Per la realizzazione del Coffee Smoking prendete uno shaker e, dopo averlo raffreddato, versate al suo

interno tutti gli ingredienti. Riempite lo shaker colmo di ghiaccio, chiudetelo e shakerate

energicamente per circa 7-10 secondi. Apritelo e filtrate il liquido in un bicchiere a forma di pipa

precedentemente raffreddato con l’aiuto di uno strainer e di un colino da cucina (tecnica definita

Double Strain). Decorate con dello zucchero filato alla fragola. Credit: Bruno Vanzan

“CHE PESCA CHE FA”

50 ml Rum Chalong Bay Pure Series;

q.b. cubetti di ghiaccio;

30 ml succo di lime;

q.b. sale;

30 ml Bacanha sciroppo alla pesca.

Prima di tutto, inserite nel frullatore i cubetti di ghiaccio, il rum, lo sciroppo alla pesca e il succo di lime.

Tritate il tutto fino ad ottenere un composto granuloso, poi versatelo in uno shaker e agitatelo. Per

donare un tocco in più di raffinatezza, inumidite il bicchiere e immergetene una metà nello zucchero e

l’altra nel sale. Infine decorate con qualche fetta di pesca a piacimento.

“TUTTOCUORE”

45 ml gin Flame of Passion Pink⁠;

25 ml vermut Not Another Vermouth⁠;

15 ml liquore all’arancia;

5 ml liquore Viola e Fumo Dennis Zoppi.

Mescolate tutti gli ingredienti in uno shaker e filtrate in una coppa ben ghiacciata.

“LE JOUER”

50 ml rhum Damoiseau Blanc 40°;

30 ml di succo di ananas;

20 ml di succo di limone verde;

30 ml di succo d’arancia;

20 ml di succo di maracuja;

25 ml sciroppo di zucchero di canna Bacanha.

Versate tutti gli ingredienti in uno shaker riempito di cubetti di ghiaccio, agitate e filtrate in un

bicchiere tumbler riempito di ghiaccio.

“IL CLARINETTO”

45 ml tequila Don Ramón Extra Anejo Swarovski;

1 cucchiaio Maraschino;

25 ml vermut Not Another Vermouth;

2 gocce Orange Bitter;

1 fetta di arancia.

Ghiacciate la coppetta. Versate tutti gli ingredienti in un mixing glass con il ghiaccio, mescolate e

filtrate con lo strainer. Guarnite con una fetta d’arancia e, a piacere, rosmarino.

“SUPERMIKE”

60 ml rum Nativo Overproof;

30 ml sciroppo al cocco Bacanha;

60 ml cioccolato caldo;

q.b. Le Tribute Ginger Ale;

Scaglie di cioccolato per guarnire.

Sciogliete a bagnomaria 60 grammi di cioccolato fondente o al latte. Unite in una coppa il rum Nativo

Overproof e lo sciroppo al cocco Bacanha. Versate nella stessa coppa il cioccolato caldo e mescolate

bene. Colmate con Le Tribute Ginger Ale per dare una nota frizzante al cocktail. Infine guarnite con

scaglie di cioccolato.

Di Indira Fassioni