Amalfi Coast Cocktail Week

Un'evoluzione naturale di questo approccio è l’iniziativa 'Dining with the Spirits', 'Pizza with the Spirits' e 'Pastry with the Spirits'. Creato da Paola Mencarelli per le Italian Cocktail Weeks, questo progetto ha dato vita a una piattaforma dove chef, pizzaioli e pastry chef possono dare libero sfogo alla loro creatività, utilizzando spirits e liquori come ingredienti e topping dei propri piatti, durante tutta la settimana o in appuntamenti dedicati.