Al via "Identità golose": il connubio tra cucina e tv apre il congresso

Il cibo e la storia della tv - "Identità Tv - 60 anni di alta qualità a tavola" rappresenta un'occasione per riflettere su un fenomeno che coincide con la storia stessa del tubo catodico: il cibo e la sua preparazione sono diventati, infatti, ingredienti essenziali di un’offerta televisiva che ha attraversato 60 anni della nostra storia. E lo ha fatto, e lo sta facendo, tramite la narrazione, l'informazione ma anche le inchieste e i format internazionali che tanto successo stanno riscuotendo. A raccontarlo, tra gli altri, lo chef Antonino Cannavacciuolo e il "re del cioccolato" Ernst Knam.



Conduttori e partecipanti - A condurre la discussione saranno Federico Quaranta e Davide Rampello con Paolo Marchi. E proprio a Davide Rampello (curatore e direttore artistico, dal 2013 conduttore della rubrica “Paesi e Paesaggi” di Striscia la Notizia) è affidato il primo intervento. A seguire toccherà ad Antonino Cannavacciuolo, Antonella Clerici, Corrado Assenza, Gioacchino Bonsignore (giornalista, scrittore e caporedattore di "Gusto TG5"), Giuseppe Bosin, Clelia D'Onofrio, Federico Fazzuoli, Ernst Knam, Isabella Poti e Dante Sollazzo raccontare, tramite i rispettivi interventi, come la cucina e il cibo abbiano caratterizzato i loro programmi e il loro modo di fare tv.



"Contaminazioni": dal dolce allo champagne - Sempre sabato 23 marzo è previsto l'esordio di "Contaminazioni", con protagonisti otto chef a cavallo tra le frontiere del gusto. Tornano, inoltre, "Dossier Dessert" e "Identità di Gelato" sul fronte dolce, così come "Identità Naturali", dedicata alla cucina green, senza dimenticare le bollicine di "Identità di Champagne".



Da Cracco agli chef internazionali - Domenica 24 marzo è la volta del tema del "Fattore Umano - Costruire Nuove Memorie": oltre agli chef nostrani Cracco, Alajmo, Berton, Oldani e Beck, è previsto il ritorno sul palco del peruviano Martinez e del turco Gürs, oltre all'esordio di grandi nomi internazionali come Avillez, Raue, Guerrero. In programma anche un imperdibile omaggio a Ducasse. Nella stessa giornata spazio anche a nove campioni in "Identità di Pasta" e a dieci talenti in "Nuove Identità, Italia-Mondo".



Gran chiusura con Bottura - L'ultimo giorno di congresso è affidato a Massimo Bottura che con altri quattro big (Dominique Crenn, Riccardo Camanini, Niko Romito e Enrique Olvera) ripercorre il tema del congresso. Largo anche alla lezione a due tra meastro e allievo con Lopriore e Gorini e al confronto generazionale al femminile tra Bowerman e Marrocco ma anche all'innovazione nel mondo della pasta raccontato da Ribaldone e Schingaro. Enrico Baronetto, Massimo Bottura, Giorgio Locatelli, Matteo Lunelli, Paolo Marchi e Alessandro Perricone sono anche pronti a raccontare l'arte dell'ospitalità italiana nel mondo. Si termina con focus dedicati alla pasticceria italiana contemporanea, al pane e alla pizza per concludere un viaggio di tre giorni che permette di percorrere il meglio della cucina in ogni sua forma.



Interventi e cooking show - Un totale di tre giornate nel corso delle quali si alterneranno, in sei diverse sale, oltre 130 relatori (di cui 21 donne e 19 chef stranieri) con oltre 100 interventi e cooking show sui diversi palchi.



CLICCA QUI per informazioni e per vedere il programma completo di Identità golose Milano 2019