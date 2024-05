Adamus, il gin portoghese a base di uva Baga

Frutto di una ricerca meticolosa e di una passione smisurata per la distillazione

Il salone di riferimento del settore agroalimentare Made in Italy

Due weekend per assaporare la cucina romana più golosa

Idee golose per la Festa della Mamma

Nel cuore della penisola iberica, tra le colline che si stagliano con maestosità, il Portogallo culla una tradizione enologica millenaria. Il suo Porto, celebre vino liquoroso, ha da sempre incantato i palati di tutto il mondo. Tuttavia, con il passare degli anni, il suo dominio sul mercato è stato messo in discussione da nuove tendenze e gusti in evoluzione. Ma il Portogallo non si arrende al declino del suo prodotto più iconico. Anzi, abbraccia l'innovazione con audacia, creando un'alternativa sorprendente: Adamus Gin.

Frutto di una ricerca meticolosa e di una passione smisurata per la distillazione, Adamus è un gin di altissima qualità, la cui sua storia inizia tra le vigne lussureggianti e i frutteti rigogliosi del paese, dove gli artigiani cercano con cura le migliori erbe aromatiche biologiche. Dopo un processo di distillazione che coniuga tradizione e tecnologia, i maestri distillatori selezionano attentamente 18 botanicals, tra cui spicca l'uva Baga che serve anche come alcool di base, tipica della regione di Bairrada. Questa scelta conferisce al gin un carattere delicato e fruttato, un omaggio al terroir portoghese.

Ma Adamus non si ferma qui nella sua ricerca di perfezione. Oltre all'uva Baga, il gin è arricchito da una miriade di botanicals biologici, tra cui ibisco, ginepro, arancia, limone, cannella, zenzero, cardamomo e salvia. Gli altri ingredienti rimangono un segreto gelosamente custodito, parte del mistero che rende Adamus così speciale.

La distillazione di Adamus è solo metà della storia. La sua bottiglia, un'opera d'arte in sé, è un tributo al patrimonio naturale del Portogallo. Realizzata con sughero, materiale iconico del paese, conferisce al gin un aspetto unico e distintivo. È un'elegante sintesi tra tradizione e modernità, una dichiarazione visiva della filosofia di Adamus.

Ogni anno inoltre la distilleria ama sperimentare, come ad esempio quest’anno con Adamus Signature 2023, un'edizione limitata destinata agli appassionati più esigenti. Questa creazione, nata dall'abile lavoro del Maestro Distillatore Rui Cruz, è una celebrazione della tradizione familiare e dell'esperienza artigianale racchiusa in una bottiglia numerata.Un gin invecchiato in botti di rovere Baga con caratteristiche balsamiche che conferiscono profondità e persistenza al palato.

In un mondo in cui l'innovazione è sinonimo di progresso, Adamus Gin si erge come un faro di eccellenza, un'ode all'identità e alla creatività del Portogallo. Con ogni sorso, si scopre una nuova sfumatura di gusto, un nuovo capitolo nella straordinaria storia di questo paese ricco di tradizioni e di nuove frontiere da esplorare.

Di Indira Fassioni