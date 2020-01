Ad Alba i grandi vini delle Langhe

È già un evento, la nuova e quarta edizione di Grandi Langhe Doc e Docg , la manifestazione biennale dedicata esclusivamente ai grandi vini rossi piemontesi di un territorio situato tra le province di Cuneo e Asti , famoso per la viticoltura e il buon cibo, per i paesaggi e i borghi medievali, e inserito, nel 2014 – insieme a Roero e Monferrato – nella lista dei beni Patrimonio dell’Umanità UNESCO .

Un evento per tanti motivi. Per il numero di vini proposti (circa 1.500) da 250 cantine, grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, perché apre l’“enocalendario” delle anteprime del vino in Italia, perché sarà l’occasione di degustare le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016), e perché sono attesi oltre 50 buyer da tutta l’Europa, provenienti dai paesi scandinavi, da Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria, molto interessati a introdurre nel loro portfolio i vini di Langhe e Roero.

Con alcune novità assolute: nuova location, nuovo periodo e numero di giorni. L’appuntamento per questa edizione, infatti, è fissato per martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, al Palazzo Mostre e Congressi di Alba, capitale del vino e del tartufo bianco, scelta perché cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia.

A firmare la due giorni di Grandi Langhe è il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con le sue 521 aziende associate e 60 milioni di bottiglie prodotte, e del Consorzio di tutela Roero, con le sue 310 aziende e 7 milioni di bottiglie. Che hanno anticipato l’evento al mese di gennaio per consentire ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare, per primi in assoluto, le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.

Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di Barolo, Barbaresco, Roero e Diano, e per conoscere gli altri vini del territorio.

Come accade dal 2013, in calendario ci sono degustazioni di numerose tipologie ed etichette, seminari di approfondimento condotti da Alessandro Masnaghetti, con lezioni sia in italiano che in inglese, ma soprattutto momenti di incontro e confronto con i produttori, in grado, come nessun altro, di raccontare origine, passione e tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata da questa terra.

https://www.grandilanghe.com/

Di Indira Fassioni