A Villa Eden la detox cuisine diventa gourmet

Villa Eden, esclusivo Leading Hotel of the World a cinque stelle nel cuore di Merano, incarna perfettamente questa filosofia. Con solo 25 suite, ogni angolo è pensato per offrire un’esperienza personalizzata e orientata alla longevità e al benessere. È nella sua proposta gastronomica che Villa Eden esprime al meglio la sua missione di equilibrio tra nutrizione e piacere. Al Eden’s Park – The Mindful Restaurant, l’Executive Chef Marcello Corrado trasforma i principi della detox cuisine in piatti che sorprendentemente combinano rigore nutrizionale e creatività culinaria. Qui, la cucina non è mai sinonimo di sacrificio: il gusto, la presentazione e l’armonia dei sapori sono sempre protagonisti.