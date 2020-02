A Carrara tornano i Campionati Italiani di Pasticceria

Sono 150 i pasticceri, provenienti da tutte le regioni d’Italia, pronti a scendere in campo per darsi battaglia nella più dolce delle competizioni. Questa domenica, 1 marzo, e lunedì 2 prende il via a Carrara la quarta edizione dei Campionati Italiani di Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria e Cake Design, organizzati dalla FIPGC (Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria), l’ente che promuove la pasticceria italiana in tutto il mondo. In palio? La possibilità di rappresentare il nostro paese ai Mondiali di Pasticceria del 2021, che si terranno a Milano.