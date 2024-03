5 Champagne da scoprire per un brindisi primaverile

Una selezione di etichette ideali per la bella stagione che sta per cominciare

Le bollicine, con il loro gioco di perlage vivace, creano un’atmosfera festosa e raffinata, in perfetta sintonia con l'entusiasmo primaverile. I profumi floreali e fruttati presenti in molti champagne accentuano la sensazione di freschezza, introducendo note di fiori e frutta che preparano il naso alla rinascita della natura durante la primavera.

Collection 244 Louis Roederer

Una delle ultime cantine della rinomata regione francese dello Champagne, ancora di proprietà della stessa famiglia fondata nel lontano 1776 a Reims, è la Maison Louis Roederer. La cantina Louis Roederer possiede quasi 240 ettari divisi tra i tre migliori cru della Champagne. In contrasto con la tendenza comune di acquistare uva, Louis Roederer ha sempre concentrato gli sforzi sul lavoro in vigna, acquistando i migliori appezzamenti vitati. Questa combinazione di gestione familiare e qualità dei cru consente all'azienda di migliorare costantemente la qualità delle uve di pinot noir, pinot meunier e chardonnay, mantenendo un impegno costante per l'eccellenza nei propri prodotti.

Il lancio dello Champagne Brut AOC "Collection 244" segna la più recente innovazione della maison. Questo straordinario champagne è ottenuto dall'assemblaggio di uve chardonnay, pinot nero e pinot meunier, con un 34% di vini riserva provenienti da 6 vendemmie diverse, maturati in legno. Dopo la fermentazione in bottiglia, il vino riposa sui lieviti per almeno 4 anni prima della sboccatura.

La Collection 244, presenta un profilo denso e fresco grazie a un clima arido che ha caratterizzato la stagione. Le note di degustazione rivelano un bouquet ampio e profondo con sensazioni di frutti gialli maturi e agrumi, arricchite da toni iodati e terziari. Note di gesso suggeriscono un vino concentrato e potente. L'attacco è piacevole con una texture invitante e ricca. La sensazione succosa e concentrata, con una materia delicata e carezzevole, avvolge il palato, alleggerito da una delicata effervescenza.

Taittinger Brut Prestige

Taittinger Brut Prestige incarna l'eccellenza di questa storica Maison, una delle più antiche nell'intera denominazione. Attualmente guidata da Pierre-Emanuel Taittinger, l'azienda possiede 288 ettari distribuiti tra 34 dei migliori crus della regione, principalmente coltivando Chardonnay e Pinot Noir, con l'aggiunta del 15% di Pinot Meunier.

La cuvée Taittinger Brut Prestige è un'armoniosa composizione di circa cinquanta cru diversi, con un 40% di Chardonnay e un 60% di Pinot provenienti da vendemmie di annate diverse, tutte perfettamente mature. Il suo corpo brillante, dal colore giallo paglierino dorato, è accompagnato da bollicine fini e una spuma discreta ma persistente. Il naso espressivo offre note di frutta e brioche, con sfumature di pesca, fiori bianchi (biancospino, acacia) e baccello di vaniglia. L'attacco in bocca è vivace e fresco, rivelando un'armonia sorprendente su sapori delicati di frutta e miele.

Esprit Henri Giraud

La storica Maison di Champagne Henri Giraud, con origini che risalgono alla prima metà del XVIII secolo, ha radici profonde ad Ay, nel cuore della Valle della Marna. Fondata originariamente dalla famiglia Hémart, oggi, la dodicesima generazione familiare, guidata da Claude Giraud con la collaborazione della figlia Emmanuelle e del genero enologo Sebastien le Golvet, porta avanti l'eredità. La Maison privilegia le uve di pinot noir provenienti da vigneti Grand Cru e produce circa 260mila bottiglie annue.

Henri Giraud è emerso come uno dei migliori produttori di Champagne, con la cuvée Esprit Nature come emblema di questa evoluzione. Composta da 80% Pinot Noir e 20% Chardonnay, con almeno il 50% di vini di riserva, questa cuvée è vinificata interamente in legno dalla foresta di Argonne o in uova di cemento o terracotta dal 2016. Certificato come il primo Champagne al mondo senza pesticidi residui, Esprit Nature offre al naso sentori fruttati di pera e pesca, accostati a vaniglia, pepe bianco e agrumi. Il sorso si conclude con persistenza, arricchito da note minerali e ricordi di biscotti e mandorla amara. Con un ottimo rapporto qualità/prezzo, la cuvée Esprit Nature rappresenta l'etichetta base della Maison, invitando a esplorare le proposte di livello superiore.

100% Alberto Massucco

Al centro di Alberto Massucco Champagne si trova una storia personale intessuta di passioni e amicizia, che va oltre il concetto di etichetta. Oggi Alberto Massucco Champagne è la prima e unica azienda italiana proprietaria di vigneti nel territorio della Champagne, registrata come "produttore" di champagne.

L'etichetta "100%" Chardonnay rappresenta un'eccellenza, con uve provenienti dai villaggi Grand Cru della Côte des Blancs, vendemmia 2017. Il processo di fermentazione naturale in cuve, con l'aggiunta del 20% di vins de réserve, seguito da un riposo sui lieviti di 5 anni e una dosatura finale di 2 g/l, conferisce a questo champagne una freschezza, finezza e mineralità uniche. Con aromi di brioche e fiori bianchi, al primo sorso si presenta rotondo, vivace e persistente, catturando l'essenza distintiva di Alberto Massucco Champagne.

Jeeper Blanc de Blancs

Il Jeeper Blanc de Blancs trae la sua ispirazione dalla storia affascinante del suo fondatore. La Maison fondata nel 1949 è ora gestita dalla famiglia Dubois. Oggi, la cantina situata a Faverolles-et-Coëmy, vicino a Reims, conta circa 45 persone e si è posta l'obiettivo ambizioso di diventare carbon neutral entro il 2025, adottando un approccio ambientale basato su tecnologie all'avanguardia.

Nel bicchiere, il Jeeper Blanc de Blancs si presenta con un intenso colore oro scintillante e offre al naso note di frutta fresca, agrumi maturi e ananas, accanto a sfumature floreali e di pane tostato. Morbido e armonioso al palato, con una struttura cremosa, corposa e vivace, evidenzia una piacevole fruttuosità di agrumi e nettarine. Il finale è lungo ed estremamente rinfrescante. Il blend di Chardonnay al 100%, di cui il 40% affinato in barrique, e il dosaggio brut di 7 g/l, insieme a un invecchiamento sui lieviti di almeno 5 anni, conferiscono al Jeeper Blanc de Blancs un profilo distintivo e sofisticato.

Di Indira Fassioni