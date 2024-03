Yacht affonda al largo di Ostia, comandante salvato dalla Capitaneria

Uno yacht è andato a picco al largo di Ostia e i militari della Capitaneria di porto di Roma hanno tratto in salvo il comandante, un uomo di 65 anni che stava portando l'imbarcazione dal porto di Fiumara a quello del Circeo.

Dopo l'Sos due motovedette della Guardia costiera di Roma hanno raggiunto le coordinate indicate. A causa delle pessime condizioni meteo però non è stato ancora possibile recuperare il relitto da parte del proprietario. Non si esclude che l'incidente sia avvenuto per una falla nello scafo attraverso cui è entrata acqua nel vano motori.