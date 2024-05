12 maggio 1974, il voto sul divorzio che cambiò l'Italia

Un esercito di 33 milioni al voto: i sì ottennero il 40,7%; schiacciante il numero dei no, il 59,3%. Schierati per il sì, e quindi contro il divorzio, la Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale. A favore del no il fronte laico ovvero il partito Comunista, Radicali, Socialisti, Repubblicani e Liberali.

Vinse dunque l'Italia emancipata, quella che reputava necessaria e non in discussione la legge sul divorzio nota come Fortuna-Baslini, dal nome dei due deputati Loris Fortuna (socialista) e Antonio Baslini (liberale) primi firmatari, entrata in vigore dopo un lungo travaglio il primo dicembre 1970, quasi quattro anni prima del referendum. Una misura di quanto profondamente i costumi e i valori della società civile fossero ormai cambiati.

Il Sud si espresse in senso antidivorzista

Sostanzialmente il Centro-Nord e le Isole si espressero in senso contrario all'abrogazione, mentre il Sud si espresse in senso antidivorzista. Il no prevalse però in Abruzzo e il sì in Veneto e Trentino-Alto Adige (favorito dalla vittoria del sì con il 51,5% in Trentino, mentre in Alto Adige prevalse il no con il 50,38%).