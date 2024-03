Quadro acquistato all'asta, chiesto processo per Vittorio Sgarbi

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Debiti che il critico d'arte ha con l'Agenzia delle Entrate per un totale di circa 715mila euro. I pm contestano a Sgarbi di aver acquistato un dipinto nel 2020 all'asta, facendo figurare la compagna come acquirente e con denaro di una terza persona, con l'intento di mettere l'opera al riparo da eventuali aggressioni da parte del Fisco. "E' una cosa che non ha nessun significato, totalmente insensata", ha l'ex sottosegretario commentando le accuse.