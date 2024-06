Un 40enne è morto dopo essere stato schiacciato da un escavatore nel cantiere dove stava lavorando: è successo a Capranica, in provincia di Viterbo. Il personale del 118 immediatamente intervenuto dopo l'incidente, ha tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri.