Viterbo, bambina di due anni azzannata da un pitbull

Una bimba di appena due anni e mezzo è stata azzannata ai piedi da un pitbull.

E' successo giovedì pomeriggio a Canepina, in provincia di Viterbo. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che la piccola al momento del ferimento si trovasse in piazza Garibaldi, quando improvvisamente il cane, che in quel momento girava libero, l'avrebbe attaccata ferendole i piedi. La piccola è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Belcolle, dove tuttora è ricoverata.