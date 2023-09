Violenza sessuale, corte Perugia: vittima credibile anche dopo anni

In caso di violenza sessuale "l'attendibilità della persona offesa non è compromessa dal decorso di tanti anni dal momento in cui erano iniziate le condotte illecite al momento della denuncia dei fatti". Lo sostiene la corte d'Appello di Perugia nelle motivazioni con cui ha confermato la condanna di un uomo accusato del reato nei confronti della nipote della compagna. La giovane aveva presentato denuncia a distanza di sei anni.