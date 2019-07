Una 15enne è stata vittima di un'aggressione a sfondo sessuale mentre era in auto con il fidanzato maggiorenne. E' successo nella notte tra venerdì e sabato in un parcheggio di Levata, frazione del Comune di Curtatone a pochi chilometri da Mantova. La ragazzina è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova e dimessa con una prognosi di 25 giorni. La procura ha aperto un'indagine, mentre in tutto l'hinterland della città è scattata la caccia all'uomo.