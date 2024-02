Violenza, Luca preso a pugni per aver difeso una ragazza: "Ho avuto paura ma lo rifarei domattina"

"Le mie due figlie hanno visto la violenza dalla macchina", ai microfoni di "Mattino Cinque News" Luca racconta l'aggressione subita davanti al cancello di casa quando è stato preso a calci e pugni da un aggressore. L'uomo, sposato con due figlie piccole, era intervenuto in difesa di una ragazza insultata. "Ricordo l'odore dell'asfalto prima di perdere i sensi, poi mi sono svegliato e ho visto la gamba girata al contrario e sangue ovunque", dice il 40enne.

Leggi Anche Rapina in villa nel Livornese, ex campione di rally pestato a sangue

Leggi Anche Sedativi nel caffè per rapinare due uomini: la nuova Mantide della Brianza in carcere

Nel raccontare l'episodio, risalente allo scorso aprile, Luca si commuove all'idea che le due bambine abbiano assistito, impotenti insieme alla moglie, alla violenza cruda che si stava consumando davanti ai loro occhi. "Ci è andata di mezzo anche la mia famiglia perché comunque ci sono voluti cinque mesi per rimettere a posto i legamenti che mi ha rotto. Ho avuto paura ma lo rifarei domani mattina", prosegue il 40enne che poi solidarizza con la testimonianza, sempre ai microfoni di "Mattino Cinque News", di Laura Ciriaco, la cantante ex concorrente di "The Voice of Italy" aggredita per una rapina in pieno giorno davanti a un supermercato di Melzo, nel milanese.