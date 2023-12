Violenza di genere, l'83% delle teenager italiane condanna il contesto culturale

Da cosa deriva la violenza?

Secondo le giovani interpellate, la causa di natura "comportamentale" è del tutto marginale: la violenza, per loro, non deriva da stati di stress o da problemi psicologici, ma da una società che ha normalizzato per troppo tempo la posizione e il potere sociale degli uomini, le aspettative di ruolo, gli atteggiamenti di esaltazione della forza, senza alcuna autocritica, ricercando la causa nel “mostro”, per deresponsabilizzarsi.