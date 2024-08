Violenza contro le donne nella sanità, in tre anni i casi aumentano del 40%

Una situazione esasperata che ha portato alla provocazione lanciata da Ludovico Abbaticchio, presidente del Sindacato medici italiani (Smi) di "armare" chi lavora in corsia per contrastare l'escalation. "Non è più accettabile che in zone isolate e in ambienti non idonei i medici vengano esposti a situazioni sgradevoli sia ambientali che a rischio di aggressioni sia verbali che fisiche" dichiara Abbatticchio "Dobbiamo veramente arrivare per dare sicurezza - conclude Abbaticchio - ai nostri medici alla richiesta provocatoria del 'porto d'armi' per avere più attenzione dalle istituzioni? Ma stiamo scherzando? È ora di dire basta e di investire come regioni e come aziende in strutture idonee per la tutela del medico".