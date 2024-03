Violentata dal padre, resta incinta a 13 anni: l'uomo abusa di lei in ospedale, arrestato | Indagata anche la madre

L'orrore in casa

La storia, raccontata dal "Corriere della Sera", comincia con l'arrivo della 13enne al Sant'Anna di Torino, accompagnata dalla mamma. E' incinta e ai medici fa dichiarazioni confuse: dice che il papà del bambino è un compagno di scuola, o forse qualcuno conosciuto via social. La ragazzina viene ricoverata e, nella notte tra il 9 e il 10 luglio, il padre la raggiunge nella stanza d'ospedale, dove la costringe di nuovo a un rapporto sessuale. Emerge così la verità: quell'uomo, un filippino di 45 anni, da tempo violentava la 13enne, oltre a maltrattare e picchiare la moglie e gli altri figli. Ed è lui il padre del piccolo che la figlia porta in grembo. Subito per lui scatta l'arresto.