Violenta rissa in provincia di Latina: un morto e dieci feriti

ansa

Un giovane è morto e dieci persone sono rimaste ferite in una violenta rissa avvenuta a Borgo Montello, in provincia di Latina, tra alcuni indiani. Secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia alcune persone si sono affrontate con bastoni in ferro e sono anche stati esplosi colpi di arma da fuoco. Un giovane di 29 anni è morto per le ferite e altri 10 sono stati ricoverati nei diversi ospedali della zona.