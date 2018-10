Vimercate, alunni feriscono a colpi di sedia la prof: indagano i carabinieri

La donna, che ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita all'improvviso in classe. Qualcuno tra i suoi alunni ha spento le luci dell'aula ed altri le hanno scagliato addosso alcune sedie, di cui una che l'ha colpita.



La scuola di Vimercate non è la prima volta che viene segnalata per episodi di violenza. Nel maggio 2013 unp studente aveva percosso un professore reo di averlo messo in punizione. Tre anni più tardi c'era stata una brutale aggressione da parte di uno studente 15enne nei confronti di un 17enne durante l'intervallo. E nel maggio di quest'anno un'insegnante era stata denunciata per abuso di esercizio della professione dato che era stato scoperto il fatto che non era laureata.