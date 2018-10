Vimercate, alunni feriscono a colpi di sedia la prof: indagano i carabinieri | Bussetti: "Chi sa, parli"

La docente è stata sorpresa alle spalle mentre stava mettendo a posto un registro ed è rimasta ferita a una spalla da alcune sedie lanciate dai suoi studenti. La donna, che ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita all'improvviso. Qualcuno tra i suoi alunni ha spento le luci dell'aula ed altri le hanno scagliato addosso alcune sedie.



Il preside: "Sospenderemo i colpevoli" - "I responsabili saranno sospesi e avviati a un percorso di volontariato, come è nello spirito della nostra scuola. Qualora non identificati, il consiglio di classe valuterà eventuali provvedimenti per tutti gli studenti". Lo ha detto Daniele Zangari, dirigente scolastico dell'istituto "Floriani". "E' una classe nella media, non particolarmente difficile rispetto alle altre" ha continuato il dirigente "che io sappia non ci sono mai stati problemi con la professoressa". "Ho parlato ai ragazzi, per far comprendere loro la gravità dell'accaduto e spingerli ad assumersi le loro responsabilità - ha proseguito Daniele Zangari -. Finora nessuno ha parlato, ma chi tace non è meno colpevole". Per lunedì 5 il dirigente scolastico ha convocato un consiglio di classe straordinario per parlare agli alunni e ai genitori.



Il ministro Bussetti: "Dura condanna contro la violenza" - "L'aggressione alla docente dell'Istituto Floriani di Vimercate è un atto di violenza che condanno duramente. Ho chiesto un approfondimento all'Ufficio Scolastico Regionale che ha avviato tutte le procedure necessarie per accertare le responsabilità del gesto e valutare la possibilità di costituirci parte civile". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti su Facebook. "Si tratta di una vicenda grave rispetto alla quale agiremo con la dovuta fermezza. Ho contattato l'insegnante coinvolta per esprimerle personalmente la mia solidarietà".



"Chi sa deve parlare" - "Invito gli alunni che hanno assistito loro malgrado all'episodio a rifiutare ogni atteggiamento violento e a collaborare con le Forze dell'ordine per fare chiarezza su quanto avvenuto", ha aggiunto il ministro. "La scuola è il luogo per eccellenza della formazione e dell'educazione. Non possiamo tollerare in nessun modo che qualcuno si senta libero di compiere al suo interno simili gesti di violenza", ha concluso.



Altri episodi violenti nel passato della scuola - La scuola di Vimercate non è la prima volta che viene segnalata per episodi di violenza. Nel maggio 2013 unp studente aveva percosso un professore reo di averlo messo in punizione. Tre anni più tardi c'era stata una brutale aggressione da parte di uno studente 15enne nei confronti di un 17enne durante l'intervallo. E nel maggio di quest'anno un'insegnante era stata denunciata per abuso di esercizio della professione dato che era stato scoperto il fatto che non era laureata.