Gioco d'azzardo online, il caso misterioso di Villongo (Bergamo): solo 8mila abitanti e giocate per 22 milioni in un anno

Il dato anomalo è emerso da uno studio di Federcosumatori e Cgil. L'autore: "Queste cifre non si spiegano con la presenza in loco di qualche super giocatore. Ci deve essere qualcos’altro"

Come si legge su Il Giorno, "se in Lombardia la media annuale pro capite di spesa nella fascia di età compresa fra i 18 e i 74 anni era di 1.287 euro, in questa piccola realtà a sessanta chilometri da Milano si viaggiava intorno ai 4mila euro a testa".

L'autore dello studio: "C'è qualcosa di anomalo" "In questo paese è stato contato un giro di giocate di 22 milioni di euro nel 2022, spiega Massimiliano Vigarani, consulente statistico e autore dello studio. E queste cifre non si spiegano con la presenza in loco di qualche super giocatore. Ci deve essere qualcos’altro, perché risulta che nel 2023 sarebbero venute meno 11 milioni di giocate rispetto ai dati del 2022. Viene da chiedersi come mai ci sia stato questo flusso anomalo di giocate a Villongo".