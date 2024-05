Villasalto (Sud Sardegna), prende il fucile del padre e parte un colpo: muore 17enne

Stava maneggiando il fucile e altre armi che il padre custodiva in casa, quando è partito il colpo che ha centrato al volto il ragazzo.

L'ipotesi seguita è quella dell'incidente

I carabinieri giunti sul posto hanno eseguito i rilievi del caso e hanno interrogato i parenti della vittima per ricostruire i dettagli di quanto accaduto. Si cerca soprattutto di appurare come mai il 17enne si sia messo a maneggiare il fucile e altre armi del padre. Al momento l'ipotesi più avvalorata è quella dell'incidente, del colpo partito per errore.