Villa Latina (Frosinone), ucciso a coltellate durante lite

Un uomo si trova in stato di fermo in una caserma dei carabinieri nel sud della provincia di Frosinone con l'accusa di essere l'autore delle coltellate con cui è stato ucciso Armando Tortolani di 42 anni, colpito all'addome al culmine di una lite avvenuta in via Pacitti a Villa Latina nei pressi della sua abitazione. La persona trattenuta in caserma non è ancora formalmente accusata di omicidio: sono in corso accertamenti con cui verificare la sua posizione e stabilire se si tratti dell'aggressore. Sul posto si sta portando il sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Cassino.