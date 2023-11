Picchia la moglie in strada a Vigonovo (Venezia), il paese di Giulia Cecchettin: arrestato 71enne

I ragazzi stavano camminando lungo una strada tra la chiesa e il patronato quando si sono accorti di quanto stava accadendo. L'uomo stava dando in escandescenze insultando e minacciando la moglie, una donna anziana, colpendola poi a calci. I giovani, allora, sono intervenuti riuscendo a fermare l'aggressione. Si sono assicurati che la donna stesse bene, consigliandole poi di non salire in macchina con il marito, ma la donna, succube dell'uomo, ha minimizzato la cosa ed è salita a bordo. Il gruppo, a quel punto, ha scattato la foto all'auto e ha chiamato il 112, inviando la targa alla centrale operativa.

L'intervento dei carabinieri e l'arresto

È scattata la ricerca nella zona da parte delle pattuglie dei carabinieri, che dopo tre ore, hanno rintracciato l'auto, sempre in movimento, parcheggiata davanti alla casa dell'uomo, a Legnaro. I militari hanno suonato al citofono dell'abitazione, ma non hanno ricevuto risposta. Il 71enne è stato poi contattato anche al cellulare senza esito. Sul posto sono giunti rinforzi, oltre ai vigili del fuoco. L'uomo è stato rincotattato attraverso una finestra al piano terra dell'abitazione. In forte stato di agitazione, ha urlato agli agenti di andare via senza dare informazioni sullo stato della moglie a cui impediva di rispondere sia al telefono sia al citofono. Solo dopo una lunga trattativa, il 71enne ha lasciato uscire la donna a cui è stato dato immediato soccorso. Dopo altre ore di dialogo e mediazione, è stato convinto a uscire di casa.