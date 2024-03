Vigevano, investe mamma e bimbo sul passeggino e fugge

A Vigevano, nel pomeriggio di venerdì, un uomo ha investito una mamma di 41 anni e il suo bambino di appena 9 mesi che era sul passeggino.

Subito dopo l'automobilista, 39 anni, di origine sudamericana, è ripartito senza fermarsi a prestare soccorso. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, la madre al Policlinico San Matteo di Pavia. Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo: le loro condizioni sono serie, ma non in pericolo di vita. Il 39enne è stato rintracciato più tardi dagli agenti della polizia locale, non lontano dal luogo dell'incidente: ora rischia una denuncia per omissione di soccorso.