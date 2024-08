Vigevano, furto in casa: uccisa anche la cagnolina, la scoperta dopo tre giorni di ricerche

La famiglia - padre, madre e due figli ventenni - era quasi tutta in vacanza, ma il padre, Enzo Savone, era rimasto in città. Uscito per una cena fuori, aveva lasciato la cagnolina a casa da sola, con la luce accesa, per quelle poche ore. Al suo ritorno ha trovato tutto sottosopra: armadi e cassetti aperti, chiari segni del passaggio dei ladri. Avevano portato via preziosi e oggetti di valore, ma "degli oggetti non ci interessa", aveva detto subito la famiglia. Savone l'aveva cercata ovunque: Guendalina non era né in casa né in giardino. I vicini non l'avevano vista, né sentita abbaiare.