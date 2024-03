Video hot, un business da sei miliardi di euro

"Zona Bianca" parla delle piattaforme per adulti, che hanno avuto una crescita esponenziale nel corso degli ultimi quattro anni

Nella puntata di domenica 17 marzo di "Zona Bianca" si parla del business dei video hot, un giro d'affari che ha sfiorato nel 2022 quota sei miliardi di euro, con una crescita esponenziale negli ultimi quattro anni.

Solo in Italia, secondo le stime più recenti, ci sarebbero oltre 350 mila creatori di contenuti per adulti, con potenziali ricavi di 2,5 miliardi di euro e guadagni in forte aumento.

Proprio per questo, sono nate delle agenzie ad hoc, specializzate nella cura dell'immagine. "Lo si voglia o meno, questo è diventato un lavoro a tutti gli effetti, che genera un giro d'affari gigantesco", racconta all'inviata della trasmissione di Rete 4 Fabio Filiziano, fondatore di una di queste realtà. "È un business molto redditizio, ogni creator fattura dai cinque ai diecimila euro al mese".