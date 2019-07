L'ordinanza del Comune di Brendola - Nell'ordinanza del Comune di Brendola inoltre "si raccomanda alla popolazione di tenere chiuse porte e finestre e di non uscire di casa almeno fino a tarda sera. In via precauzionale il Centro Medico rimarrà chiuso nel pomeriggio". La misura contiene anche il divieto di "consumare frutta e ortaggi che sono stati esposti alla nube tossica. Attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. L'Amministrazione comunale sta monitorando la situazione in stretto contatto con Arpav. Per informazioni contattare l'Ufficio Ecologia: 0444-405273 o il numero di emergenza 349-1384752".



L'allerta degli automobilisti - Molti automobilisti in transito hanno dato l'allerta, chiamando il 115. A scopo precauzionale erano state chiuse la strada provinciale 500 e molte carreggiate che dal casello della A4 portano al paese vicentino. Ora il flusso veicolare è tornato alla normalità.



L'azienda colpita dal rogo è la "Isello Vernici", in via Orna. Non risultano conseguenze per gli operai o altre persone residenti nell'area. Le fiamme stanno divampando ancora in modo violento.