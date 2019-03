Vicenza, escursionista 36enne cade in un canalone e muore

Un escursionista di 36 anni residente a Cassola (Vicenza) è stato trovato morto in un canalone in Valle di Santa Felicita, sul Monte Grappa, nel comune di Romano d'Ezzelino. La morte dovrebbe risalire alla giornata di domenica, quando l'uomo si era recato in zona per una gita in solitaria. L'allarme è scattato quando l'uomo non è rientrato a casa e i familiari hanno allertato i soccorsi.