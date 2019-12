Vibo Valentia, centinaia di giovani in piazza per dire "no alle mafie"

Centinaia di giovani hanno partecipato alla manifestazione promossa a Vibo Valentia dall'associazione "Libera" dopo i circa 400 arresti per 'ndrangheta che hanno colpito anche la città calabrese. Il corteo ha fatto tappa fuori dalla sede del comando provinciale dei carabinieri per rivolgere uno speciale ringraziamento ai militari dell'Arma per l'ultima maxi operazione coordinata dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri.

"Si è trattato di una passeggiata della legalità - spiegano gli organizzatori - un modo per mostrare il volto di una comunità che, piena di speranza, ha voglia di rialzarsi. Un modo per rendere omaggio alle donne ed agli uomini in divisa che, con abnegazione e massima dedizione, ogni giorno sono in trincea. I "Cento Passi" di Vibo, per riappropriarci dei nostri luoghi, della dignità calpestata da giochi di potere occulti e violenti e per sentirci tutti un po' più Stato".

Il Coordinamento provinciale di Libera Vibo Valenzia si rivolge alla politica "affinché faccia della legalità non sterili banderuole da campagna elettorale ma etica del fare e vocazione dell'essere. Una politica che stigmatizzi il puzzo del compromesso sociale e faccia dell'onesta pratica per la realizzazione del bene comune".