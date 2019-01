Vibo Valentia, assenteismo in azienda sanitaria: 20 indagati | "Medici e infermieri timbravano e andavano a casa"

Il provvedimento prende in esame un periodo compreso tra i mesi di gennaio e aprile 2018. Tutti i dipendenti sono indagati per truffa aggravata continuata e false attestazioni di prestazioni lavorative.



A casa in orario lavoro, tra i denunciati medici e infermieri - Si allontanavano durante l'orario di lavoro per andare a casa o per fare la spesa senza timbrare il cartellino, e, in qualche caso, anche durante le ore di straordinario. Venti tra medici, infermieri, assistenti e collaboratori a vario titolo in servizio nel distretto di Serra San Bruno sono stati denunciati dai carabinieri per truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni di orari lavorativi.