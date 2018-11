Vibo Valentia, arrestati padre e figli per estorsione ad un avvocato

E' in corso, a Gerocarne (Vibo Valentia), un'operazione dei carabinieri per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre persone, padre e due figli. I tre sono ritenuti responsabili di estorsione aggravata e continuata ai danni di un avvocato vibonese, del danneggiamento seguito da incendio di un capannone avvenuto nell'ottobre 2017 e di detenzione e porto di pistola.