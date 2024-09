Viareggio, 47enne muore travolto da auto: ipotesi investimento dopo un furto | Fermata una 65enne

Un uomo di 47 anni, Malkoun Said, di origini algerine, travolto da un'auto in via Coppino a Viareggio, è morto all'ospedale Versilia dove era stato ricoverato nella tarda serata di domenica in condizioni molto gravi. L'ipotesi è che l'investimento sia stato volontario. La polizia ha identificato la presunta responsabile dell'investimento: si tratta di una donna, di 65 anni, vittima di una rapina proprio da parte del 47enne. La 65enne è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto.