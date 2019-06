Viareggio, festeggia la fine della scuola lanciando un gattino dalla finestra

Dopo un volo dal secondo piano, una gattina se l'è cavata con tanto spavento e qualche botta, ma non è in pericolo di vita. Questa è la storia della mascotte dell'Istituto Piaggia di Viareggio che, durante l'ultimo giorno di scuola, è stata lanciata da una finestra dell'edificio per "festeggiare" la fine delle lezioni. L'autore del gesto è sconosciuto, ma la dirigenza è intenzionata "a far luce sull'accaduto".