Viaggiare in sicurezza ai tempi del coronavirus: i prototipi dei nuovi sedili anti-contagio 

Mentre il Paese si prepara alle prossime aperture a partire dal prossimo 18 maggio, ci si a interroga su come la pandemia cambierà il modo di viaggiare su aerei e treni. Se da un lato i governi e le compagnie continuano a studiare quali misure applicare per garantire il distanziamento sociale e la salute dei passeggeri, dall’altra ci sono numerose aziende che già da settimane lavorano per delle soluzioni.

Tra le prime proposte c’è quella dell’italiana AvioInteriors, azienda specializzata nel design per aeromobili, che ha pensato a poltrone invertite e schermature sui sedili. "Facciamo sedili per aerei e abbiamo avuto qualche idea, non stando con le mani in mano ma dando qualche soluzione per permettere alle persone di risalire a bordo", racconta a "Pomeriggio Cinque" Paolo Drago, amministratore delegato di Aviointeriors. "Noi ci siamo e siamo felici di contribuire alla rinascita del nostro Paese", conclude Drago che ha presentato nel programma condotto da Barbara D’Urso i prototipi dei nuovi sedili anti-contagio.