Vertice governo-enti, non fare scorte dosi AstraZeneca ma subito vaccinare

Le scorte di vaccini AstraZeneca non vanno tenute da parte, ma vanno impiegate subito per le vaccinazioni. E' quanto emerso al vertice tra il Commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Questa disposizione permetterà, nell'immediato, una maggiore disponibilità di dosi che dovrebbero aumentare anche in vista delle prossime forniture.