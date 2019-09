Whirlpool, la rivolta dei lavoratori dello stabilimento di Napoli: corteo in strada, bloccata l'autostrada A3

I lavoratori della Whirlpool hanno bloccato per alcuni minuti l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno all'altezza del casello della A3, posizionandosi al centro della carreggiata per un sit-in. "La Whirlpool prova a esasperare i sindacati e i lavoratori napoletani e a minarne la resistenza - ha commentato il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati - ma abbiamo la volontà per non perdere questo importante insediamento produttivo".