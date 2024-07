Tra gli episodi più significativi di cui si sono resi protagonisti, secondo l'accusa, i sette giovani di estrema destra, l'aggressione in via Mazzini, in pieno centro città, contro gli appartenenti a una presunta baby gang, le violenze commesse ai danni di alcuni tifosi marocchini in Corso Porta Nuova nelle fasi finali del campionato di calcio in Qatar e l'agguato messo in atto nel corso della "Festa in Rosso" a Quinzano del luglio 2023.